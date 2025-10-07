İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan Alıkoyduğu Aktivistlerden 6'sını Hala Serbest Bırakmadı

İsrail'in, uluslararası sularda saldırı düzenlediği Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu aktivistlerden 6'sını hala serbest bırakmadığı bildirildi.

İsrailli hak örgütü Adalah'tan yapılan açıklamada, "soykırımın devam ettiği Gazze'ye giderken yasa dışı olarak durdurulan ve alıkonulan aktivistlerden 130'dan fazlasının bugün Ürdün tarafına geçtiği" belirtildi.

İsrail'in aktivistlerden 6'sını hala serbest bırakmadığı kaydedilen açıklamada kalan 6 kişinin Norveç, Fas ve İspanya vatandaşı olduğu aktarıldı.

Adalah, aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yapan avukatların alıkonulan aktivistlerle yarın görüşme talebinde bulunduğu bildirildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, bir İspanyol aktivistin dişçi asistanının elini ısırdığı iddiasıyla "gözaltı" süresinin bir hafta uzatıldığı belirtildi.

??Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.