İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki İspanyol Aktivistleri Serbest Bıraktı

İsrail, yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki İspanyollardan biri hariç tümünü serbest bıraktı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, dün serbest bırakılan ve uçakla Tel Aviv'den Madrid'e gelen Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 21 İspanyol'dan sonra bugün de 27 İspanyol'un serbest bırakıldığını açıkladı.

Albares, ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki 27 İspanyol aktivistin İspanya'ya doğru yolda olduğunu duyurarak, "Son İspanyol serbest kalana kadar diplomatik ve konsolosluk koruması sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, filodaki İspanyollardan biri hariç hepsinin serbest kaldığını, 5 Ekim Pazar günü Ketziot cezaevindeki tıbbi muayene yapan İsrailli doktoru ısırdığı iddiasıyla bir İspanyol aktivistin cezaevinde kalmaya devam edeceğini yazdı.

Serbest kalan 27 İspanyol'un gece saatlerinde Madrid'e ulaşması öngörülüyor.