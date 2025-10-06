Haberler

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki İspanyol Aktivistleri Serbest Bıraktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki 27 İspanyol aktivisti serbest bıraktı. İspanya Dışişleri Bakanı, serbest bırakılan aktivistlerin İspanya'ya döndüğünü duyurdu.

İsrail, yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki İspanyollardan biri hariç tümünü serbest bıraktı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, dün serbest bırakılan ve uçakla Tel Aviv'den Madrid'e gelen Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 21 İspanyol'dan sonra bugün de 27 İspanyol'un serbest bırakıldığını açıkladı.

Albares, ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki 27 İspanyol aktivistin İspanya'ya doğru yolda olduğunu duyurarak, "Son İspanyol serbest kalana kadar diplomatik ve konsolosluk koruması sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, filodaki İspanyollardan biri hariç hepsinin serbest kaldığını, 5 Ekim Pazar günü Ketziot cezaevindeki tıbbi muayene yapan İsrailli doktoru ısırdığı iddiasıyla bir İspanyol aktivistin cezaevinde kalmaya devam edeceğini yazdı.

Serbest kalan 27 İspanyol'un gece saatlerinde Madrid'e ulaşması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüne dair adli tıp raporu ortaya çıktı
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.