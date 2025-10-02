İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki Gemi Girişimlerini Engelledi
(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin hiçbirinin ablukayı aşamadığını ve tüm yolcuların güvenli bir şekilde İsrail'e ulaştığını" duyurdu. Akvitistlerin Arupa'ya sınır dışı edileceğini ifade eden İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Filonun son gemisinin de girişimi engelleneceğini" bildirdi.
Açıklamada, "Hamas-Sumud provokasyonu sona erdi. Hamas-Sumud provokasyon yatlarının hiçbiri aktif çatışma bölgesine girme veya yasal deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Tüm yolcuların sağlık durumu iyi ve güvende. İsrail'e güvenli bir şekilde gidiyorlar ve oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler. Bu provokasyonun son bir gemisi uzakta duruyor. Yaklaşırsa, aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenmiş olacak" denildi.