İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki Aktivistlere Kötü Muamelede Bulundu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin, hukuka aykırı bir şekilde İsrail hapishanesinde gözaltında tutuldukları sırada susuz bırakılma, başörtülerini zorla açtırma ve avukatlarıyla görüşmelerinin engellenmesi gibi çeşitli kötü muamelelere maruz kaldıkları bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Sumud Filosu'na katılan gemilerden alıkonulan aktivistlerin çoğu, çıkarıldıkları mahkemede duruşmadan önce avukatlarıyla görüşmelerinin engellendiğini ve hakimle konuşmalarına izin verilmediğini söyledi.

Mahkeme kayıtlarında, aktivistlerin avukatlarının aktivistlerin İsrail'e zorla getirildiği için İsrail'e giriş yasasını ihlal ettiğini reddettiği ancak hakimlerin bunu kabul etmediği yer aldı.

İsmi açıklanmayan Norveçli bir aktivist, mahkemede İsrail hapishanesinde aşırı sıcağa maruz kaldıkları ve sudan mahrum bırakıldıklarını söyledi.

Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen aktivist, "Bizi rahatsız etmek için uğraştılar. Uyumaya çalıştığımızda polis memurlarından bize bağırmalarını istediler, bize işkence ettiler." dedi.

Kadın aktivistlerin başörtüsünü çıkardılar

Kadın aktivistlerden biri cezaevi güvenlik görevlileri tarafından sözlü tacize uğradığını ve başörtüsünü zorla çıkardıklarını söyledi, bir diğer aktivist ise başörtüsünü açmaya zorlandığını anlattı.

Yunan bir aktivist de "Avukat istedim, bana Gazze'de bir avukat bulmamı söylediler ve bana su vermediler, işkence ettiler. Burası demokratik bir ülke değil. Büyükelçilikle görüşmek istiyorum." dedi.

Kadın aktivist, "Bu muameleyi hak etmiyorum, ben suçlu değilim. Selanik'te, Naziler döneminde büyük acılar çekmiş büyük bir Yahudi cemaati var. Ben de Yahudi gruplarıyla birlikte faaliyetlere katıldım." diye konuştu.

İnsani yardım ulaştırmak isteyen insanlar darbedildi

İtalyan ve Sırp iki aktivist de Aşdod Limanı'nda İsrail polisi tarafından darbedildiklerini belirtti.

İsrail'in gözaltına aldığı aktivistler, sudan mahrum bırakıldıklarını belirtirken, duruşmanın son derece hızlı yapılması ve Yargıç Rachel Sharm ile aktivistlerin mahkeme salonundaki ifadelerinin "neredeyse aynı" olması dikkati çekti.

Bazı duruşmalarda gözaltına alınan aktivistlerin mahkemedeki ifadeleri "Ülkesine dönmek istiyor, geçerli pasaportu var, telefon görüşmesi talep ediyor." şeklinde gazetenin haberinde yer aldı.

Tüm duruşmalarda aktivistler su, yiyecek ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Aktivistler avukat hakkından mahrum bırakıldı

Aktivistlerin hukuki danışmanlık hizmeti almasının engellenirken, avukatların duruşmalarda bulunup bulunmaması belirsizliğini koruyor.

Mahkeme kayıtlarında duruşmalara avukatların da katıldığı görülürken, bazı aktivistlerin avukatlarına danışana kadar konuşmayı reddettiği dikkati çekiyor.

Gazetenin haberinde hafta sonu yüzlerce duruşmanın yapıldığı ve aktivistlerle ilgili 288 adli raporun incelendiği aktarıldı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.