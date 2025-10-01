Haberler

İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Saldırdı

İsrail, Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak bazı gemileri ele geçirdiğini ve yolcuları alıkoyduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan aktivistlerin bir limana götürüldüğünü duyurdu.

Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail, bazı gemileri ele geçirdiğini, yolcuları alıkoyduğunu açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri ele geçirdiklerini, alıkoydukları yolcuların bir İsrail limanına götürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntülerini paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, kaç geminin ele geçirildiğini, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
