İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Etti

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in müdahale ettiği gemi sayısının 15'e, alıkonulan Türk aktivist sayısının da 25'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 15 gemiye yönelik saldırı ve tacizler çeşitli kanallar üzerinden doğrulandı. Açıklamada, alıkonulan Türk aktivist sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

Filonun ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Müdahaleler, çeşitli görsel doğrulamalar, SOS çağrıları ve medyada yer alan raporlarla teyit edilmiştir. Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze'ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir." denildi.