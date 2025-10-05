İsrail, Küresel Sumud Filosu Aktivistlerini İspanya'ya Sınır Dışı Etti

İsrail, uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 29'unun bugün İspanya'ya gönderildiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır dışı edilen 29 aktivistin İspanya, Portekiz ve Hollanda vatandaşı olduğu bildirildi.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 29'unun bugün İspanya'ya gönderildiği belirtilen açıklamada, İsrail'in aktivistleri mümkün olan en kısa sürede sınır dışı etmek istediği öne sürülerek bazı aktivistlerin, "İsrail'e yasa dışı yollardan girdiklerini ve bunun sonucunda sınır dışı edilmeyi onayladıklarına" dair imzalamaları istenen belgeye imza atmayı reddedip sınır dışı sürecini uzattığı savunuldu.

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Alıkonulan aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.