İsrail, Küresel Sumud Filosu Aktivistlerini Gözaltına Aldı

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin "gözaltına alındığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Avrupa'ya sınır dışı edileceklerini" duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki yolcuların gözaltına alındığını ve sınırdışı edileceklerini açıkladı.

Açıklamada, "Hamas-Sumud yolcuları, yatlarıyla güvenli ve barışçıl bir şekilde İsrail'e doğru yol alıyor ve Avrupa'ya sınır dışı işlemleri başlıyor. Yolcuların sağlık durumları iyi ve güvende oldukları belirtiliyor" denildi.