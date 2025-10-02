Haberler

İsrail, Küresel Sumud Filosu Aktivistlerini Gözaltına Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze ablukasını kırmak üzere hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin gözaltına alındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Aktivistlerin Avrupa'ya sınır dışı edileceği belirtildi.

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin "gözaltına alındığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Avrupa'ya sınır dışı edileceklerini" duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki yolcuların gözaltına alındığını ve sınırdışı edileceklerini açıkladı.

Açıklamada, "Hamas-Sumud yolcuları, yatlarıyla güvenli ve barışçıl bir şekilde İsrail'e doğru yol alıyor ve Avrupa'ya sınır dışı işlemleri başlıyor. Yolcuların sağlık durumları iyi ve güvende oldukları belirtiliyor" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
52 bin nüfuslu şehir, 23 bin kişilik stadını tıklım tıklım doldurdu

52 bin nüfuslu şehir, 23 bin kişilik stadını tıklım tıklım doldurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.