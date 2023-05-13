İsrail, Kudüs Tugayları'nın Üst Düzey Üyesini Öldürdü

GAZZE, 13 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Sivil Savunma mensupları, Filistin İslami Cihat hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları'nın üst düzey bir üyesinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü dairede çalışıyor, 12 Mayıs 2023.

Gazze merkezli sağlık bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Kudüs Tugayları'nın üst düzey bir üyesinin Cuma günü İsrail'in Gazze kentindeki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) yürüttüğü bakanlıktan yapılan açıklamada, Nasır mahallesine düzenlenen saldırılarda iki Filistinlinin öldüğü, beş sivilin de yaralandığı ifade edildi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)