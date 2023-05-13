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İsrail, Kudüs Tugayları'nın Üst Düzey Üyesini Öldürdü

İsrail, Kudüs Tugayları'nın Üst Düzey Üyesini Öldürdü

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GAZZE, 13 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Sivil Savunma mensupları, Filistin İslami Cihat hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları'nın üst düzey bir üyesinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü dairede çalışıyor, 12 Mayıs 2023.

GAZZE, 13 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Sivil Savunma mensupları, Filistin İslami Cihat hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları'nın üst düzey bir üyesinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü dairede çalışıyor, 12 Mayıs 2023.

Gazze merkezli sağlık bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Kudüs Tugayları'nın üst düzey bir üyesinin Cuma günü İsrail'in Gazze kentindeki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) yürüttüğü bakanlıktan yapılan açıklamada, Nasır mahallesine düzenlenen saldırılarda iki Filistinlinin öldüğü, beş sivilin de yaralandığı ifade edildi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İsrail Gazze Kudüs Güncel Haberler

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