İsrail, Kudüs'te Yeni Yerleşim Yolu İçin Filistin Arazisine El Koydu

Güncelleme:
İsrail, Kudüs'ün Anata kasabasında yeni bir yerleşim yolu inşa etmek amacıyla yaklaşık altı dönüm Filistin arazisini kamulaştırdı. Filistin Kurtuluş Örgütü, bu durumun Kudüs'teki yerleşim birimlerine hizmet edeceğini belirtti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor.

İsrail, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata kasabasında yeni bir yerleşim yolu inşa etmek için yaklaşık altı dönüm Filistin arazisine el koydu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in Kudüs'e bağlı Anata sakinlerine ait 5 bin 856 metrekare araziye el koyduğunu belirtti.

Bunun, Nofei Prat yerleşimini 437 numaralı yola bağlayan yeni bir yol inşa etmeyi ve böylelikle yerleşimcilere hizmet etmeyi amaçladığı ifade edildi.

İsrail'in yıl başından bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te buna benzer 54 askeri emir yayınladığı kaydedildi.

İsrail, ordu ve yerleşimciler için askeri gözetleme kuleleri ve yollar inşa etmek amacıyla son zamanlarda sıklıkla bu tür askeri emirler çıkarıyor.

Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 770 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı olarak kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözümü baltaladığını vurgulayarak bunların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
