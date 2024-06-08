İsrail, Kudüs'te Filistinli aileyi evlerini yıkmaya zorladı

İsrail, işgal altındaki Kudüs'ün güneyinde Filistinli bir aileyi ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle 6 katlı binasını kendi elleriyle yıkmaya mecbur bıraktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan bina sahibi Ata Şukayrat, Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Cebel el-Mukebbir Mahallesi'nde İsrail'in, 50 kişinin yaşadığı 6 katlı binasını sabah saatlerinde kendi elleriyle yıktırdığını aktardı.

Binanın 580 metrekare bir alanda olduğunu söyleyen Şukayrat, ruhsat almanın imkansız olduğunu ve geçen yıllarda ruhsat alma girişimlerinden de bir sonuç alamadığını ifade etti.

Şukayrat, "Bu binada 50 kişi yaşıyordu. İşgalci buldozerlerin komşu evlerde yaratacağı yıkım ve tahribatın önüne geçmek için binayı kendimiz yıkmak zorunda kaldık." dedi.

İsrailli makamlardan inşa izni almanın neredeyse imkansız olduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıllarca ikamet ettikleri evlerini kendi elleriyle yıkmaya mecbur bırakılıyor.