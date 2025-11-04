İsrail Konsolosundan Mamdani'ye Tehdit İddiası

İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis, New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek verdiği için eyaletteki Yahudi toplumuna "tehlike oluşturduğunu" ileri sürdü.

İsrai'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Akunis, yaptığı açıklamada, New York Belediye Başkan Adayı Mamdani'yi hedef aldı.

Akunis, Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek vermesi sebebiyle New York'taki Yahudi toplumu için "tehlike oluşturduğu" iddiasına bulundu.

Mamdani'nin seçimi kazanması halinde New York'ta Filistin yanlısı gösterilere izin vereceğini ifade eden Akunis, bu seçimin eyaletteki "Yahudi kurumlarına ve sinagoglarına yönelik açık ve yakın bir tehdit" oluşturacağını savundu.

New York belediye başkanlığı yarışı için yapılan son anketlerin çoğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın da sık sık hedef aldığı Mamdani'nin, en yakın rakibi olan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun çift haneli rakamlarla önünde olduğunu gösteriyor.

New York'un ilk Müslüman belediye başkan adayı Mamdani, Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.