Haberler

İsrail Konsolosundan Mamdani'ye Tehdit İddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis, Belediye Başkan Adayı Zohran Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek vermesinin Yahudi toplumu için tehlike oluşturduğunu öne sürdü. Mamdani, Demokrat Parti ön seçimlerini kazanarak dikkat çekmişti.

İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis, New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek verdiği için eyaletteki Yahudi toplumuna "tehlike oluşturduğunu" ileri sürdü.

İsrai'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Akunis, yaptığı açıklamada, New York Belediye Başkan Adayı Mamdani'yi hedef aldı.

Akunis, Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek vermesi sebebiyle New York'taki Yahudi toplumu için "tehlike oluşturduğu" iddiasına bulundu.

Mamdani'nin seçimi kazanması halinde New York'ta Filistin yanlısı gösterilere izin vereceğini ifade eden Akunis, bu seçimin eyaletteki "Yahudi kurumlarına ve sinagoglarına yönelik açık ve yakın bir tehdit" oluşturacağını savundu.

New York belediye başkanlığı yarışı için yapılan son anketlerin çoğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın da sık sık hedef aldığı Mamdani'nin, en yakın rakibi olan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun çift haneli rakamlarla önünde olduğunu gösteriyor.

New York'un ilk Müslüman belediye başkan adayı Mamdani, Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore'nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybetti

Kuzey Kore'nin "gölge lideri" hayatını kaybetti
Rekabet Kurulu yerli ayakkabı devine soruşturma

Türkiye'nin 30 yıllık ayakkabı devine soruşturma
Filipinlerde tayfun felaketi! Askeri helikopter düştü

Ülke felaketi yaşıyor! Orduya ait dev helikopter düştü
Burcu Kıratlı'dan cesur tercih

Cesur Tercih! Transparan elbisesi takipçilerini ikiye böldü
Kuzey Kore'nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybetti

Kuzey Kore'nin "gölge lideri" hayatını kaybetti
Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı

İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı
7 yaşındaki kardeşini bıçakla rehin alan ağabey tek kurşunla öldürüldü

7 yaşındaki kardeşini rehin alan ağabey tek kurşunla öldürüldü
Hiç kimsenin bilmediği tanışma hikayesi! Halit Ergenç, Bergüzar Korel'le aşkının nasıl başladığını açıkladı

Tesadüfün böylesi! Nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı
FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli gözaltında

Gözaltına alınan 19 kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.