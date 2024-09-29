İsrail Konsolosluğu Önünde Protesto Gösterisi
Beşiktaş'ta toplanan 500 kişilik grup, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için Konsolosluk önünde toplandı. Eylem olaysız bir şekilde bir saat sürdü.
Saat 15.00'de Beşiktaş'ta toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, sloganlar eşliğinde İsrail Konsolosluğu'na yürüdü. Konsolosluk önünde toplanan kalabalık, ellerinde taşıdığı döviz ve pankartları sallayarak İsrail'i protesto etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem yaklaşık bir saat sürdü. Toplanan grup olaysız bir şekilde dağıldı.