İsrail Knesset'i Batı Şeria'nın İlhakını Oylayacak

İsrail Meclisi (Knesset), hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakını ilan etmeye çağıran bildiriyi oylayacak.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, bugün saat 16: 00'da oylanacak bildiriye koalisyon milletvekilleri ile Avigdor Liberman'ın muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi destek verecek.

Knesset'te İsrail hükümetini işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına çağıracak olan oylamanın, yasal bağlayıcılığı olmamasına karşın büyük bir sembolik öneme sahip olduğu aktarıldı.

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın destek verdiği bildiriyi Knesset tatile girmeden oylamak için genel kurul gündemine aldığı kaydedildi.

Haberde, Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerin istifasının ardından azınlık hükümetine dönüşen koalisyonun 50 oyunun garanti olduğu ve İsrail Evimiz Partisi'nin de 6 milletvekiliyle destek vereceği belirtildi.

Öte yandan hükümetten istifa eden Haredi Şas Partisi'nin zorunlu askerlik yasası nedeniyle boykot etmesine karşın 11 milletvekiliyle oylamaya destek vereceği, istifa eden diğer bir Haredi parti Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin de reddetmesinin beklenmediği ifade edildi.

Söz konusu oylamanın bildiri olduğu, bir tasarı olmadığı için Knesset'ten geçse dahi sahada somut ve pratik bir sonucunun olmayacağına dikkati çekildi.

Ay başında İsrail'de koalisyon hükümetinin iktidar partisi Likud'un tüm bakanları, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar İsrail'e ilhakını talep eden bir mektup yazmıştı.