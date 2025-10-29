Haberler

İsrail Kızılhaç'ın Filistinli Esirleri Ziyaretini Yasakladı

Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Kızılhaç'ın hapishanelerde tutulan Filistinlileri ziyaret etmesini güvenlik gerekçesiyle yasakladı. Kararda, bu ziyaretlerin devlet güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulandı. Kızılhaç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli esirleri ziyaret edemiyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerinin İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlileri ziyaret etmesini engelleme kararı aldı.

İsrail'de yayın yapan İ24 News televizyon kanalının haberine göre, Savunma Bakanı Katz, Kızılhaç'ın İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlileri ziyaretini yasakladı.

Karara gerekçe olarak; Kızılhaç heyetinin Filistinli esirleri ziyaretinin "profesyonellerin görüşlerine istinaden İsrail devletinin güvenliğini riske atacağı endişesi" gösterildi.

"Yasa dışı savaşçılar" olarak isimlendirdikleri Filistinli esirleri ziyaretin İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağı iddiasıyla Bakan Katz, İsrail hapishanelerindeki Filistinli binlerce esirin ziyaretini yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, "Kızılhaç'ın hapishanelerdeki teröristleri ziyaret etmesinin devletin güvenliğine ciddi zarar vereceğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyor. Devletin ve vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir." ifadelerine yer verildi.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin Filistinli bulunuyor. İsrail, söz konusu Filistinlilerden 3 bin 484'ünü haklarında hiçbir suçlama yöneltmeden "idari tutukluluk" kapsamında cezaevinde tutuyor.

Kızılhaç, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri ziyaret edemiyor

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'te Kızılhaç'ın Filistinli esirleri ziyaretini yasaklamış, tutsaklar hakkında örgüte bilgi vermeyi de durdurmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in girişimiyle Gazze'deki İsrailli esirlerin koşullarını olumsuz etkileyeceği eleştirilerine rağmen Filistinlilerin hapishanelerdeki koşulları daha da sertleştirilmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'ne Kızılhaç'ın Filistinli esirleri ziyaretini engellemenin hukuki olmadığını belirten ve ziyaret izni verilmesini talep eden bir dilekçe sunulmuştu.

İsrail hükümeti, mahkemeye yapılan başvuruya vereceği cevaba, ağustos ayında 20'nci kez erteleme talep etmişti.

Ben-Gvir, Kızılhaç'ın Filistinli esirlerle görüşmesine sert şekilde muhalefet etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Haberler.com
