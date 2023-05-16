İsrail, Karadağ'a 20 Milyon Euro Değerinde Silah İhracatı Yapacak

KUDÜS, 16 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, Balkan ülkesi Karadağ ile İsrail yapımı silah satışına yönelik 20 milyon euro (21,75 milyon ABD doları) değerinde bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

KUDÜS, 16 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, Balkan ülkesi Karadağ ile İsrail yapımı silah satışına yönelik 20 milyon euro (21,75 milyon ABD doları) değerinde bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında İsrailli savunma şirketi Elbit Systems, Karadağ'a 120 milimetrelik havan mühimmat sistemleri satacak. Şirket ayrıca İsrail'deki eğitim tesisinde Karadağlı asker ve subaylara eğitim verecek.

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Savunma İşbirliği Dairesi Başkanı Yair Kulas, söz konusu anlaşmanın 2019 yılından bu yana iki ülke arasında aynı alanda imzalanan üçüncü anlaşma olduğunu belirterek "İsrail savunma sektörüne duyulan güvenin mükemmel bir örneği" olduğunu da sözlerine ekledi.