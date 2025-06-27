İsrail Kamuoyunda İran Saldırıları Üzerine Görüşler

İsrail kamuoyunda yapılan bir anket, halkın önemli bir kısmının İran'a karşı yapılan saldırıların zaferle sonuçlanmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

İsrail'in Maarif gazetesi tarafından yayımlanan ve özel Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u Tel Aviv yönetiminin İran'a karşı "zafer" elde etmediğini, ancak "önemli başarılar" sağladığını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 30'u savaşın İsrail için "açık bir zafer" olduğunu belirtirken, yüzde 16'sı ise sadece "kısmi başarı" elde edildiğini savundu. Katılımcıların yüzde 5'i ise soruya yanıt vermedi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.