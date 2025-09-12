İsrail Kamuoyu, Katar'a Yönelik Saldırıyı Destekliyor

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın büyük çoğunluğunun Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik hava saldırısını desteklediğini ortaya koydu.

İsrail'in Maariv gazetesinde yayımlanan ankete göre, katılımcıların yüzde 75'i Katar'a yönelik saldırıyı desteklerken, yüzde 11'i ise karşı çıktı. Ankete katılanların yüzde 14'ü ise görüş bildirmedi.

Buna karşın İsrailliler, saldırının Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesine yönelik müzakerelere etkisi konusunda ikiye bölündü. Katılımcıların yüzde 38'i saldırının anlaşma şansını zedelediğini düşünürken, yüzde 37'si anlaşmaya yardımcı olacağı görüşünü dile getirdi.

Yüzde 25'lik kesim ise bu konuda fikir beyan etmedi.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a seslenerek "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.