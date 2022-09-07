İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN: İsrail, Fas'taki Büyükelçisi'ne yönelik suçlamalardan 1 yıldır haberdardı

TEL İsrail yönetiminin, Rabat Büyükelçisi David Govrin'e yönelik kadın istismarcılığı ve cinsel taciz suçlamalarından 1 yıldır haberdar olduğu belirtildi.

TEL İsrail yönetiminin, Rabat Büyükelçisi David Govrin'e yönelik kadın istismarcılığı ve cinsel taciz suçlamalarından 1 yıldır haberdar olduğu belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Tel Aviv'in, ülkenin Fas'taki Büyükelçisi David Govrin hakkındaki Faslı kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarından yaklaşık 1 yıldır bilgisi olduğu ifade edildi.

Haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığına yaklaşık 1 yıl önce Fas'taki misyon şefi Govrin aleyhinde "tehlikeli bir tanıklığın" ulaştığı ifade edildi.

KAN, İsrail Dışişleri Bakanlığının 5 Eylül Pazartesi günü konuya ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu. Bakanlıktan bu habere ilişkin yalanlama yapılmadı. Haberlerde, iddiaların kanıtlanması durumunda bu durumun iki ülke arasındaki hassas ilişkiler bakımından "tehlikeli bir olay" olacağı yorumunda bulunuldu.

Fas-İsrail ilişkilerinde ivme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyde ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak Fas, 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin en yakın zamanda kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını açıklamıştı.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.

Anlaşmaların ardından İsrail'den, aralarında dışişleri ve savunma bakanlarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey isim, Rabat'a resmi ziyarette bulunmuştu.