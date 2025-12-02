İsrail Kamu Denetçisi, hayati tesislerin güvenliğinin hava saldırılarına karşı ihmal edildiğini açıkladı

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, ülkenin hayati öneme sahip tesislerinin güvenliğinin füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı ihmal edildiğini belirtti.

Haaretz'in haberine göre Englman, Savunma Bakanlığına sunduğu raporda "Güvenlik teşkilatı, füzelere karşı kritik altyapıyı güçlendirmeyi ihmal etti." ifadesini kullandı.

Englman söz konusu ihmalin "son yıllarda artan tehditlere ve hazırlanan denetim raporlarına rağmen" gerçekleştiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret eden Englman, daha önce uyardığı eksikliklerin saldırıların başlamasından sonra bile giderilmediğini ifade etti.

Englman, Savunma Bakanlığı, ordu ve Ulusal Güvenlik Kurulunun "henüz hangi hayati tesislerin güçlendirilmesi gerektiğini dahi belirlemediğine" dikkati çekti.

İsrail Kamu Denetçisi, "Savaş sırasında İsrail'e yaklaşık 26 bin roket, füze ve insansız hava aracı fırlatılmasına rağmen, hayati tesisleri güçlendirecek eylem planları hazırlanmadı." ifadelerini kullandı.

Englman, raporunda, "İsrail devletinin biyolojik silah araştırmaları yapan enstitü ve laboratuvarları denetlemediğine" dikkati çekti.

Söz konusu enstitü ve laboratuvarların elindeki bilgilerin "terörist grupların eline geçme endişesinden" bahseden Englman, "güvenlik birimleri içinde İsrail'e karşı biyolojik bir terör saldırısı olasılığına ilişkin senaryoların varlığına" da işaret etti.

Englman, ilgili taraflar arasında bilgi paylaşımına yönelik bir mekanizmanın bulunmadığını hatırlatarak, Sağlık Bakanlığının 2008'den bu yana konuya ilişkin bir düzenleme yapmadığını kaydetti.

Englman'ın raporuna göre, biyolojik silah araştırmalarında yer alan 43 kurum incelendi ve Sağlık Bakanlığı'nın tehlikeli maddeleri depolayan laboratuvar ve enstitülerdeki çalışma prosedürlerini denetlemediği ortaya çıktı.