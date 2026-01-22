İsrail kabinesinin Refah'ın açılışını gelecek hafta görüşeceği bildirildi

İsrail kabinesinin, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın açılışını gelecek hafta görüşeceği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Refah'ın açılma ihtimalini reddetmediği belirtildi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta çift yönlü olarak açılacağını duyurmasının ardından yayımlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin henüz bu konuda bir talimat vermediği aktarıldı.

Daha önce Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esir cesedi geri dönene kadar Refah'ın açılışına izin vermeyeceğini açıklayan İsrail yönetiminin bu ihtimali dışlamadığı, fakat esir Ran Gvili'nin cesedinin dönüşü için çaba sarfettiği kaydedildi.

İsrail kabinesinin son esir cesedinin dönüşünü ve Refah Sınır Kapısı'nın açılışını gelecek hafta görüşeceği bildirildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İsrail'in Refah'ı açmak zorunda kalacağını söyledi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas'ın açıklamasından önce, Refah'ın yakında açılmasını beklediğini aktardı.

KAN'a konuşan Huckabee, "İsrail yakında Refah geçişini açmak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

İsrailli bakanların Gazze'nin işgalinin sürmesi, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve bölgede Filistin toprakları gasbedilerek yeni yerleşimler kurulması yönündeki çağrılara ilişkin konuşan Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının herhangi bir yerleşim yeri öngörmediğini söyledi.

İsrail yükümlülüğünü yerine getirmedi

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de verdi. İsrailli asker Gvili'nin cesedine ise henüz ulaşılamadı.

İsrail yönetimi, varılan ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmadı.

İsrail'in Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı son esirin cesedi teslim edilmeden açmayacağı bildirilmişti.

Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas, Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmuştu.