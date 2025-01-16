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İsrail Kabinesi, Hamas ile Ateşkes Anlaşmasını Oylamayacak

İsrail Kabinesi, Hamas ile Ateşkes Anlaşmasını Oylamayacak
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı bölümlerinden cayması nedeniyle İsrail Kabinesi'nin toplantısı ertelendi. Kabine, arabulucuların Hamas'ın anlaşmadaki tüm unsurları kabul ettiğini bildirmesini bekliyor.

(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasını oylamak için toplanması öngörülen İsrail Kabinesi'nin toplanmayacağı belirtilerek, Hamas'ın tavizler koparmak amacıyla anlaşmanın bazı bölümlerinden caydığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail Kabinesi, arabulucular İsrail'e, Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini bildirmedikçe toplanmayacaktır" denildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bugün yaptığı açıklamada "Hamas, son dakika tavizleri koparmak amacıyla, arabulucular (ABD, Mısır ve Katar) ve İsrail ile varılan anlaşmanın bazı bölümlerinden caymıştır" ifadelerini kullandı.

İsrail Kabinesi, ateşkesi onaylamak için beklenen toplantısını erteledi

Açıklamada, "İsrail Kabinesi, arabulucular İsrail'e, Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini bildirmedikçe toplanmayacaktır" denildi. İsrail'de bugün sabah saatlerinde toplanması beklenen kabinenin, sağlanan ateşkesi oylaması ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi için onay vermesi bekleniyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından, dün gece geç saatlerde ateşkese ilişkin yaptığı bir açıklamada, Netanyahu, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı konuşarak, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılma anlaşmasının sağlanmasındaki yardımları için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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