İsrail istihbaratı, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi ifadeye çağırdı

İsrail istihbaratının Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi ifadeye çağırdığı belirtildi.

Şeyh Sabri'nin ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail istihbarat servisi, telefonla arayarak Şeyh İkrime Sabri'yi yarın sabah (pazartesi) ifadeye çağırdığını bildirdi." denildi.

Açıklamada, çağrılma nedenine ilişkin bilgi verilmediği kaydedildi.

Sabri'nin avukatı Halid Zebaraka da sosyal medya hesabından, "Şeyh İkrime Sabri, herhangi bir kanun ihlalinde bulunmadı, aksine her zamanki dini ve umumi işini yapıyor ve toplumun sorunlarıyla ilgileniyor." paylaşımında bulundu.

Fanatik Yahudi grupların Filistinlilere karşı terör faaliyetlerinde bulunduğunu aktaran Zebaraka, "Fanatik Yahudi grupların Şeyh İkrime Sabri'ye karşı azılı kışkırtmaları, Şeyh'in güvenliğini ciddi bir şekilde tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Sabri'nin ifadeye çağrılmasına ilişkin İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, birçok kez Sabri'nin evine baskın yapıp kendisini ifadeye çağırmış ve Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası uygulamıştı.