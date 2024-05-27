İsrail, İspanya'nın Filistinlilere hizmet vermesini durdurmasını istedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğundan 1 Haziran itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'i tanıma kararı alması nedeniyle İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğine bir protokol gönderilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Katz'ın paylaştığı protokolde, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun 1 Haziran'dan itibaren Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet vermesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Protokolde, 1 Haziran'dan itibaren Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet verilmeye devam edilmesi halinde İsrail'in "yeni adımlar atmaktan çekinmeyeceği" kaydedildi.

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.