Üye Girişi
Haberler

İsrail, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını reddetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin talebi reddettiğini açıkladı. İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinliler arasındaki bağlantının İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacağı iddiasında bulunan Katz, kısıtlamaların sıkı şekilde uygulanacağını ve ihlaller durumunda konsolosluğun kapatılabileceğini belirtti.

İsrail, İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebinin reddedildiğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katz, İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares'in İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin talebini reddettiğini belirtti.

İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinliler arasındaki bağlantının "İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacağı" iddiasında bulunan Katz, bunun tamamen yasaklanacağını kaydetti.

Katz, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna yönelik kısıtlamaların "sıkı şekilde uygulanacağını" aktararak, "İhlaller gerçekleşirse, Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğunun kapatılmasına kadar varabilecek ek önlemler alınacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin devletini tanıyacağını duyurmasının ardından İspanya'nın Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğundan 1 Haziran itibarıyla Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, yerel bir radyoya verdiği demeçte tel Aviv yönetimini bu kararından dönmeye çağırdığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Doğu Kudüs Filistin İspanya İsrail Kudüs Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title