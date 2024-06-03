İsrail İşgali Altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Saldırılar Artıyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mayıs ayında Filistinlilere yönelik 221 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, yayımladığı yazılı açıklamada, "Yerleşimciler, mayıs ayında 221 saldırı gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

En fazla saldırının Nablus'ta gerçekleştiğini, onu Beytüllahim, Ramallah ve El Halil kentlerinin takip ettiğini ifade eden Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin küçük ve büyük baş hayvan başta olmak Filistinlilere ait malları çaldıklarını belirtti.

Şaban, "44 küçük baş hayvan, bir at, bir kamyon ve traktör, tarım aletleri ve ürünleri çalındı." ifadesine yer verdi.

İsrail güçlerinin yerleşimcilerin desteğiyle Beytüllahim'in Nehalin ve El-Ceba kasabalarında askeri ve güvenlik gerekçesiyle 5,7 dönüm toprağa el koyduğunu kaydeden Şaban, İsrail güçlerinin ayrıca geçen ay Filistinlilere ait aralarında ev, depo ve tarım tesisinin de olduğu 66 yapıyı yıktığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 521'e yükseldi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının İsrailliler tarafından gasbedilmesi yasa dışı sayılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle İsraillilerin saldırıları arttı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri varlığını da yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını da artırdı.