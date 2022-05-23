İsrail, İranlı albaya suikast sonrası dış temsilciliklerde &quot;alarma&quot; geçti - Haberler

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İsrail, İranlı albaya suikast sonrası dış temsilciliklerde "alarma" geçti

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail, İranlı albaya suikast sonrası dış temsilciliklerde 'alarma' geçti

İsrail'in, Tahran'da suikast sonucu öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu mensubu için İran'ın intikam alma ihtimaline karşı dış temsilciliklerde "alarm durumuna" geçtiği bildirildi.

İsrail'in, Tahran'da suikast sonucu öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu mensubu için İran'ın intikam alma ihtimaline karşı dış temsilciliklerde "alarm durumuna" geçtiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Tel Aviv yönetiminin, dün Tahran'da Seyyad Hodayi'ye düzenlenen suikastın ardından "İran'ın yanıt verme olasılığını dikkate aldığı" belirtildi.

Buna göre, "İsrail'in dünya genelindeki elçilik ve temsilciliklerinde alarm durumunun devam ettiği" kaydedildi.???????

İsrailli makamlardan, İranlı yetkilinin suikastını üstlenen bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun "Kudüs Gücü"ne bağlı Albay Seyyad Hodayi'nin dün başkent Tahran'da suikast sonucu öldürüldüğü bildirilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'ndeki evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan İranlı albayın, başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatılmıştı.

Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtilmişti.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Suikast, İsrail, Tahran, İran, Güncel, Haberler

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