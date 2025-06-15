İsrail, İran Talimatıyla İki Vatandaşını Gözaltına Aldı

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İsrail, İran'a ajanlık yaptığı iddiasıyla iki vatandaşını gözaltına aldı. Soruşturma, İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütülüyor. Çatışmalar nedeniyle bölgede gerilim artarken, İran ordusunun İsrail'e gerçekleştirdiği misilleme sonucu da ölümler yaşandı.

İsrail'in karşılıklı saldırıların gölgesinde 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İran'ın talimatıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.

İsrail içerisinde son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda İsrail vatandaşı tutuklandı.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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