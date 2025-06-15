İsrail, İran Talimatıyla Gözaltına Alınan İki Vatandaşını Sorguluyor

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İsrail, İran'ın talimatları doğrultusunda güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları gerekçesiyle iki vatandaşını gözaltına aldı. Bu olay, İran'a casusluk yaptığı iddiasıyla ülkede gerçekleşen 22. gözaltı olayı oldu.

İsrail'in karşılıklı saldırıların gölgesinde 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İran'ın talimatıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.

İsrail'de son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda vatandaş tutuklandı.

İsrail polisinin X hesabından yapılan açıklamada, gözaltına alınan vatandaşlarının "her ikisinin de Yahudi olduğu" belirtilerek, İran istihbaratının yönlendirmesiyle hareket ettikleri iddiasıyla sorgulanmak üzere gözaltına alındıkları kaydedildi.

Bu olayın 7 Ekim 2023'ten bu yana İran'a casusluk yaptıkları gerekçesiyle İsrail vatandaşlarının gözaltına alındığı 22'nci olay olduğu aktarıldı.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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