İsrail-İran Savaşında Gazze Tartışmaları Büyüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'deki kayıpları, oradaki askeri varlığın gerekliliğini sorgularken, esir takası çağrıları artıyor. Radikal sağcılar Gazze'nin işgalini savunurken, muhalefet ve esir aileleri savaşı sonlandırma yönünde baskı yapıyor.

İsrail ile İran arasında 12 gün süren karşılıklı saldırıların ateşkesle sonuçlanmasının ardından Gazze'de devam eden saldırılar yeniden İsrail gündemine oturdu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri ile muhalefet partileri, savaşı sonlandırmak pahasına bile olsa esir takası anlaşması yapılmasının zamanı geldiğini söylerken, radikal sağcı kesim Gazze'nin işgal edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze'de son zamanlarda verdiği kayıplar, "İsrail askerlerinin hala neden Gazze'de olduğu" yönündeki soruları da gündeme getiriyor.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail-İran arasındaki savaş devam ederken Gazze'de 11 İsrail askeri öldü ve en az 24 asker yaralandı.

Asker ölümleri, Gazze savaşını sorgulattı

İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin ise düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran'da Gazze'de zırhlı bir personel taşıyıcısının bombayla infilak ettirilmesi sonucu 7 askerin öldüğünü duyurdu.

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nden Moshe Gafni, Meclis'teki Maliye Komitesi oturumunda, askerlerin neden hala Gazze'de olduğunu sorguladı.

Gafni, "Gazze'de 7 askerin öldürüldüğü üzücü bir gün yaşıyoruz. Ruhları şad olsun ama orada neden savaştığımızı halen anlamıyorum. Hangi amaçla? Buraya gelecek ve bize 'esirleri geri getiriyoruz, tüm bunları durdurup normal hayata dönüyoruz diyecek Trump gibi bir adama ihtiyacımız vardı. Ama görünen o ki; o da olmadı." dedi.

Bir kesime göre savaş manasını yitirdi

İsrailli esirlerin aileleri ise X platformunda yaptığı paylaşımda "gerçeği olduğu gibi, abartmadan veya çarpıtmadan söyleyen Gafni'ye destek çağrısında bulundu.

"Gazze'deki savaş anlamını yitirdi ve net bir hedef veya gerçek bir plan olmadan yürütülüyor. Cesaret göstermenin ve net bir sesle şunu söylemenin zamanı geldi: Esirleri geri getirin, savaşı durdurun. Doğru çözüm bu ve zafer kazanmanın tek yolu bu." ifadesini kullandı.

İsrailli analist Eyal Berkowitz, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İki yıldır mutlu değilim. İran'a bir saldırı olduğunda kendi kendime 'Mutluyum. Yapılması gereken buydu' diyordum ama içten içe, bu coşkunun hızla aleyhimize döneceğini biliyordum. Dün acı bir darbe oldu: 7 asker ve çok sayıda yaralı. Çok büyük bir felaketti. Başbakan (Binyamin Netanyahu), 7 askerin öldürüldüğünü bilerek, nasıl olur da bir basın toplantısı düzenleyebilir? Askerler sadece siz tam bir zafer istediğiniz için ölüyor."

Alexandroni Tugayı eski komutanı Hezi Nehama aynı radyoya yaptığı açıklamada, hükümete, "sonsuz bir yıpratma savaşına girilmemesi" çağrısı yaptı.

Sağcılar, savaşın devamını istiyor

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Gazze'de Nazist bir düşman olduğunu ve onu parça parça etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Ben-Gvir, "Gazze'yi neden terk edelim? Hamas gelip hora (Yahudi düğünlerinde icra edilen geleneksel bir dans) dansı etsin diye mi? 10 bin, 15 bin, 20 bin Hamas üyesi öldürmek istiyorum... Neden teslim olalım? Teslim olamayız. Karşımızda kimin olduğunu bile bile geri çekilemeyiz. Tüm esirleri kurtarmamızın bedelinin ne olduğunu biliyorsunuz. Beyaz bayrağı çekmemizi istiyorlar ve ben bunu çekmeye hazır değilim." diyerek savaşın durdurulmasına ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel
Erdoğan'dan ilginç Gazze yanıtı: Trump kime hangi soruyu soracağını iyi bilir

"Trump çok akıllıdır, kime ne soracağını iyi bilir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli

Erdoğan'dan F-35 çıkışı! Trump'ın niyetini açık açık söyledi
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini

Katılan da var katılmayan da! Barış Alper'in bonservisini açıkladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

Müjdeyi Bakan Kurum verdi! Kiralık sosyal konut projesi geliyor
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.