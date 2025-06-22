İsrail: İran Saldırıları Bu Hafta Sonlanabilir

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İsrailli bir yetkili, İran'a yönelik saldırıların bu hafta içinde sona ermesini umduklarını belirtti. İran'ın nükleer programını hedef aldıklarını vurgulayan yetkili, uzun bir yıpratma savaşına girmek istemediklerini söyledi.

İsrailli bir yetkili, bir yıpratma savaşına sürüklenmek istemediklerini ve İran'a yönelik saldırıları bu hafta bitirebileceklerini iddia etti.

İsrail'in "Ynet" internet sitesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Ali Hamaney'in İsrail'e saldırıları durdurması halinde Tel Aviv yönetiminin bunu kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

İsrailli yetkili, uzun bir saldırıya hazırlandıklarını, saldırıların sona ermesinin İranlılara bağlı olduğunu ve uzamasının çıkarlarına olmadığını belirterek, "İran bizi bir yıpratma savaşına sürüklerse bu zaman alacaktır. Bizim istediğimiz bu değil. Bu işi yakında, ideal olarak bu hafta içinde bitirmeyi umuyoruz. Ancak Hamaney ateş etmeye devam ederse, biz de karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının tam etkisinin netleşmediğine dikkati çeken İsrailli yetkili, İran'ın saldırı öncesinde sadece küçük bir miktar zenginleştirilmiş uranyumu tesislerden çıkarabildiğini ileri sürdü.

Yetkili, İsrail'in ilk hedefinin İran'ın nükleer programı olduğunu ve rejim değişikliğini hedeflemediğini savunarak, "Saldırılar rejimi zayıflatabilir, ancak bu hiçbir zaman amaç olmadı." ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer programını vurma hedefinin gerçekleştirildiğini vurgulayan İsrailli yetkili, ikinci hedef olarak füze programını hedef almayı sürdürdüklerini ve İran'ın füze rampalarına, stokuna ve üretim kabiliyetine yönelik saldırılara gelecek günlerde de devam edeceklerini belirtti. Yetkili, şu ana kadar füze rampalarının yüzde 50'sini imha ettiklerini, Tahran yönetiminin elinde 200 füze rampası ile 1500 füze kaldığını ileri sürdü.

Yetkili, İsrail güvenlik kabinesi üyesi bakanların güvenli bir sığınakta konakladığını ifade etti.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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