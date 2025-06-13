İsrail, İran Operasyonu Nedeniyle Diplomatik Misyonlarını Kapattı

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İsrail, İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon sonucunda yurtdışındaki tüm diplomatik misyonlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki İsraillilere acil durumlar için iletişim önerisinde bulundu.

KUDÜS, 13 Haziran (Xinhua) -- İsrail, İran'ı hedef alan askeri operasyonu nedeniyle tüm dünyadaki tüm diplomatik misyonlarını geçici olarak kapattı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada yurtdışında bulunan İsrail vatandaşlarına an itibarıyla konsolosluk hizmetleri sunulamayacağını belirtildi. Yurtdışındaki İsraillilerden çevrimiçi formu doldurarak konum ve durumlarını güncellemelerini isteyen bakanlık, acil yardıma ihtiyaç duyanların doğrudan bakanlığın durum odasıyla iletişime geçmesini tavsiye etti.

Açıklamada yurtdışındaki İsraillilere kamuya açık yerlerde ulusal sembolleri sergilemekten kaçınmaları, sosyal medyada kimlik bilgilerini ve seyahat planlarını paylaşmamaları ve İsrail'le bağlantılı büyük çaplı etkinliklere katılmamaları uyarısında da bulunuldu.

İsrail, cuma günü erken saatlerde nükleer tesisler gibi İran'daki onlarca askeri hedefe büyük çaplı bir saldırı düzenledi. İran medyasında yer alan haberlere göre saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami de dahil olmak üzere birçok üst düzey İranlı askeri komutan hayatını kaybetti.

Misilleme sözü veren İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in, "kendisi için ıstıraplı bir kader hazırladığını" söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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