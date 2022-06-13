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İsrail, İran kaynaklı tehdit gerekçesiyle vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu

AA - Enes Canlı - Güncel
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İsrail, İran kaynaklı tehdit gerekçesiyle vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu

İsrail hükümeti, İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı tehdidi gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yaptı.

İsrail hükümeti, İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı tehdidi gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın İsraillilere yönelik terör saldırısı düzenleme girişimleri nedeniyle İsrail vatandaşlarına İstanbul'a ve Türkiye'ye seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bulunan İsraillilerden de ülkelerine dönmesini isteyen Lapid, şunları kaydetti:

"Umarız bu uyarı uzun süre geçerli olmaz. Bu dönem turizm sezonu. En kısa sürede güvenliğin sağlanması, İsraillilerin Türkiye'ye gelmesi ve burada keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için tüm çabalar ortaya konuyor."

Lapid, Türk hükümetine "İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için ortaya koyduğu çabadan dolayı" teşekkür etti ve Türkiye ile turizmin iki ülke için de önemli olduğunu vurguladı.

AA / Enes Canlı - Güncel

Türkiye İsrail İran Güncel Haberler

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