İsrail, İran'ın Tebriz Kentine Saldırı Düzenledi
İsrail'in İran'ın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırılara Tebriz de eklendi. Saldırının 5 noktayı hedef aldığı bildirildi ancak can ve mal kaybına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran'ın çeşitli kentlerine saldırı düzenleyen İsrail'in, Tebriz kentini de hedef aldığı bildirildi.
İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İsrail'in Tebriz kentinde 5 noktayı hedef aldığını duyurdu.
Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel