İsrail, İran'ın Silah Üretim Tesislerine Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail, İran'ın Silah Üretim Tesislerine Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail ordusu, İran'ın silah üretim tesislerini ve karadan karaya füze altyapısını hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bölgedeki gerginliğin artmasıyla birlikte, İran kaynaklı füze tehdidinin devam ettiği belirtildi.

- İsrail ordusu: " İran'ın silah üretim tesislerini ve karadan karaya füze altyapısını vurduk"

TEL AVİV - İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ı hedef alan son saldırılarda ülkenin silah üretim tesislerinin ve karadan karaya füze altyapısının vurulduğu bildirildi.

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan bölgesel gerginlik artarak devam ederken, İsrail ordusundan İran'ı hedef alan son saldırıları ile ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İran rejiminin silah üretim kapasitesine darbe vurmak amacıyla gerçekleştirilen "geniş çaplı saldırı dalgasının" tamamlandığı belirtilerek, "Bugün erken saatlerde İran'ın Tahran kentindeki Kudüs Gücü, Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının ardından, İran genelindeki çok sayıda silah üretim tesisi vuruldu" ifadeleri kullanıldı. Bir diğer açıklamada ise, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda İran'ın merkezindeki karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor" denildi.

İsrail ordusu İran kaynaklı füze tehdidinin sürdüğünü duyurdu

IDF, ayrıca İran kaynaklı füze tehdidinin sürdüğünü duyurarak, "İç Cephe Komutanlığı, bazı bölgelerdeki vatandaşlara korunaklı alanlara yakın yerlerde bulunmaları talimatını verdi. Açık alanlardaki hareketlerin azaltılması ve kalabalık alanlardan kaçınılması gerekiyor. Alarm verildiğinde korunaklı alana girilmeli ve yeni resmi bir duyuru yapılana kadar orada kalınmalıdır" uyarısında bulundu. İç Cephe Komutanlığı'na bağlı birliklerin birçok bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, İran saldırıları nedeniyle oluşan hasara dair görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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