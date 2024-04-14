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İsrail, İran'ın saldırısında 300'den fazla füze ve İHA kullanıldığını açıkladı

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İsrail ordusu, İran'ın dün akşam gerçekleştirdiği saldırıda 300'den fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği saldırıda 300'den fazla füze ve İHA kullanıldığını ve bunların yüzde 99'unun etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Saldırıda yaklaşık 170 İHA kullanıldığını belirten Hagari, bunların tamamının İsrail topraklarına ulaşmadan hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'in müttefiklerine ait uçaklar tarafından imha edildiğini savundu.

Hagari, İran'ın saldırıda 30'dan fazla seyir füzesi fırlattığını, bunların da tamamının İsrail topraklarına ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

İran'ın 120'den fazla balistik füze kullandığını belirten Hagari, bunların "birkaçının" İsrail'e ulaştığını, geri kalanlarının da imha edildiğini kaydetti.

Sözcü Hagari, sayısını belirtmediği füzelerin İsrail'in güneyindeki Nevatim'de hava kuvvetlerine ait üsse isabet ettiğini ve burada "hafif" hasar oluştuğunu ancak faaliyet göstermeye devam ettiğini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü, İran'ın yanı sıra Irak ve Yemen'den de İsrail'e yönelik atışlar yapıldığını, bunların hiçbirinin İsrail topraklarına ulaşmadığını savundu.

? - ?İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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