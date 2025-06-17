İsrail: İran'ın Nükleer Tesislerini Havadan İmha Edecek Bombaya Sadece ABD Sahip

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İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, İran'ın Fordow nükleer tesisinin derin yapısını havadan imha edebilecek tek bombanın ABD Hava Kuvvetleri'nde bulunduğunu belirtti. Ancak uzmanlar, bu bombanın hedefi kesin olarak yok edemeyebileceği görüşünde.

( ANKARA ) - ABD medyasına konuşan İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'a göre, İran'ın dağların altına inşa ettiği Fordow nükleer tesisi gibi derin yapıları havadan imha edebilecek bombaya dünyada sadece ABD Hava Kuvvetleri sahip. Ancak uzmanlar, bu bombanın hedefi yok edeceğinin kesin olmadığı görüşünde.

İran'ın Kum kenti yakınlarında yer alan Fordow tesisi, dağın içine inşa edilmiş durumda. Tesisin tam derinliği kamuya açıklanmasa da bazı tahminler yer seviyesinden 80 ila 90 metre derinlikte olduğunu öne sürüyor.

Leiter'ın bahsettiği silah, ABD yapımı GBU-57/B, diğer adıyla Massive Ordnance Penetrator (MOP). Halk arasında "sığınak delici" olarak da bilinen bu bomba, 13 ton 600 kilogram ağırlığında ve yalnızca B-2 tipi bombardıman uçaklarıyla taşınabiliyor. GPS güdümlü mühimmatın içindeki 2 ton 600 kilogramlık patlayıcı başlık, özel alaşımlı çelikten yapılmış bir gövde sayesinde yerin altına derinlemesine nüfuz ederek sertleştirilmiş yapıları hedef alıyor.

Londra merkezli Royal United Services Institute (RUSI) tarafından yayımlanan bir rapora göre, bu bomba en fazla 61 metre derinliğe kadar nüfuz edebiliyor. Bu da, Fordow'un tahmini derinliğine kıyasla yaklaşık 20 metre yetersiz kalıyor.

Raporda, "GBU-57/B'nin hedef tesise nüfuz edebilmesi için aynı noktaya birden fazla isabet gerekebilir" ifadeleri yer alıyor. ABD medyasına değerlendirmelerde bulunan savunma uzmanları da bu görüşe katılıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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