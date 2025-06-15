İsrail, İran'ın Nükleer Projesine Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail Savunma Kuvvetleri, gece boyunca İran'ın nükleer proje altyapı ve hedeflerine yönelik 80'den fazla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında yaklaşık 20 İran insansız hava aracı da imha edildi.

- İsrail : "Savaş uçakları İran'ın nükleer projesine ait altyapı ve hedeflere saldırı düzenledi"

"Saldırı kapsamında 80'den fazla hedef vuruldu"

"Son 1 saat içinde yaklaşık 20 İran İHA'sı imha edildi"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetler tarafından yapılan açıklamada, "Gece boyunca, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İstihbarat Birimi'nin yönlendirmesiyle Tahran semalarında uçarak, İran'ın nükleer projesine ait altyapı ve hedeflere saldırı düzenledi" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetler İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. IDF tarafından yapılan açıklamada, "Gece boyunca, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İstihbarat Birimi'nin yönlendirmesiyle Tahran semalarında uçarak, İran'ın nükleer projesine ait altyapı ve hedeflere saldırı düzenledi. Saldırı kapsamında 80'den fazla hedef vuruldu. Bun hedefler arasında İran Savunma Bakanlığının Karargahı, nükleer projenin merkez karargahı İran rejiminin nükleer arşivleri gizlediği tesisler yer aldı. Hava Kuvvetleri, son bir saat içinde ülke topraklarına doğru fırlatılan yaklaşık 20 insansız hava aracını imha etti" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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