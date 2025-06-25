İsrail, İran'ın Nükleer Programına Yönelik Saldırıların Başarısını Açıkladı

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İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırıların başarılı olduğunu ve Tahran'ın nükleer silah elde etme yeteneğinin uzun yıllar geriletildiğini savundu. ABD ve İsrail'in birlikte gerçekleştirdiği bombalamaların kritik altyapıları hedef aldığı belirtildi.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının başarılı olduğunu, Tahran'ın nükleer silah elde etmesinin "yıllarca geriletildiğini" savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Atom Enerjisi Komisyonu'nun raporunu paylaşarak, ABD'nin İran'ın nükleer tesisi Fordo'ya düzenlediği bombardımanın, kritik altyapıyı yok ettiği, uranyum zenginleştirme tesisini kullanılamaz hale getirdiğini savundu.

Raporda, ABD ve İsrail'in İran'daki nükleer tesislere ve nükleer programın diğer unsurlarına yönelik birleşik saldırıları sonucunda "İran'ın nükleer silah geliştirme becerisinin uzun yıllar sürecek biçimde geriletildiği" öne sürüldü.

İsrail Başbakanlığı, "İran'ın nükleer materyale erişiminin engellenmesiyle nükleer tesislere saldırılarla elde edilen başarının kalıcı hale gelebileceğini" iddia etti.

CNN'in iddiasına göre, ABD'de hazırlanan bir istihbarat değerlendirmesinde, ABD'nin hafta sonu İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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