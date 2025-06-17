İsrail, İran'ın Nükleer Programına Hava Saldırıları Düzenledi

( ANKARA ) – İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'a yönelik son hava saldırılarının ülkenin nükleer programını "çok uzun bir süreliğine" gerilettiğini söyledi. Netanyahu, "Hedeflerimiz var ve burada bir kök kanal tedavisi yapacağız" dedi. İran ise hasarın sınırlı olduğunu belirtiyor.

İsrail'in hedef aldığı üç ana tesis; Natanz, İsfehan ve Fordow, İran'ın nükleer araştırma ve geliştirme sürecinde kritik rol oynuyor. Bu merkezlerde çalışan bazı üst düzey bilim insanları da saldırılarda hedef alındı. Uydu görüntüleri ve uzman yorumları iki tesiste ( Natanz ve İsfehan) ciddi hasar oluştuğuna işaret ediyor.

Ancak hasarın tam boyutu belirsizliğini koruyor. İran'ın en hassas nükleer altyapısının yeraltına gömülü olması nedeniyle net tespit yapılamazken, taraflar farklı iddialarda bulundu. İsrailli bir askeri yetkili, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerin önemli ölçüde zarar gördüğünü savunurken, İran Ulusal Atom Enerji Ajansı hasarın sınırlı olduğunu belirtiyor.

UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin değerlendirmesi

İsrail'in saldırıları sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Natanz'daki santrifüjlerin "muhtemelen tamamen yok edildiğini ya da ciddi biçimde zarar gördüğünü" söyledi. Bu hasarın, doğrudan yeraltı tesisine isabet olmadan, güç kesintisi nedeniyle oluştuğunu belirtti.

Grossi Batı medyasına verdiği değerlendirmede ayrıca, Natanz'daki Pilot Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin yer üstü kısmının tamamen yok edildiğini, burada yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmesi yapıldığını açıkladı. Ancak yeraltı kısımlarda doğrudan bir fiziksel saldırı tespit edilmediğini, buna rağmen güç kesintisinin santrifüjlerde hasara yol açmış olabileceğini belirtti.

Grossi'ye göre İsfahan'da da kimya laboratuvarı, uranyum dönüştürme tesisi, yakıt üretim tesisi, metal üretim altyapısı olmak üzere 4 binada ciddi hasar meydana geldi.