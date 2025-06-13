İsrail, İran'ın Natanz Nükleer Tesisine Saldırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın Natanz Nükleer Tesisine düzenlediği saldırıda ağır hasar meydana geldiğini duyurdu. Hava kuvvetleri, kritik altyapının hedef alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, İran'ın Natanz Nükleer Tesisine saldırısında "ağır hasara yol açtıklarını" ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, hava kuvvetleri savaş jetlerinin İsfahan eyaletindeki İran'ın en büyük nükleer tesisi Natanz'ı hedef aldığı aktarıldı.

Saldırılar sonucu, "çok katlı santrifüjlerin bulunduğu yeraltı alanı, elektrik odaları, destek unsurları, İran'ın nükleer faaliyetlerine devam etmesi için kritik altyapının zarar gördüğü" iddia edildi.

İsrail ordusu, Natanz Nükleer Tesisinde hedef aldığını ileri sürdüğü noktalara ilişkin bir infografik paylaştı.

İsrail güvenlik kabinesi dün akşam toplanmış, sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon

İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Danla Bilic'ten büyük dönüşüm! Estetik için adeta servet harcadı

Estetik operasyon için adeta bir servet harcadı
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.