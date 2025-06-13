İsrail, İran'ın Kirmanşah Şehrini Hedef Aldı

İsrail'in, İran'ın Kirmanşah şehrini de hedef aldığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kirmanşah'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.