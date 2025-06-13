İsrail, İran'ın Kirmanşah Şehrini Hedef Aldı
İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran, Tebriz ve Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu bildirdi. Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in, İran'ın Kirmanşah şehrini de hedef aldığı bildirildi.
İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.
Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kirmanşah'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.
Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel