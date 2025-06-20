İsrail, İran'ın Karadan Havaya Füze Bataryalarını Vurdu

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İsrail, İran'ın güneybatısındaki askeri hedeflere hava saldırısı düzenleyerek karadan havaya füze bataryalarını hedef aldı. Bu saldırı, 13 Haziran'da başlayan geniş çaplı çatışmaların bir parçası olarak değerlendirilirken, İran Sağlık Bakanlığı sivil kayıpları açıkladı.

TEL İsrail, İran'ın güneybatısında karadan havaya füze bataryalarını vurduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın güneybatısındaki askeri altyapıya saldırı düzenlendiği iddia edildi.

İran'ın güneybatısındaki karadan havaya füze bataryalarına hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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