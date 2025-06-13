İsrail, İran'ın Hava Savunma Sistemlerine Saldırı Gerçekleştirdi

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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın batısındaki hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı bir saldırıyı tamamladığını duyurdu. Operasyon, İran'ın bölgedeki hava savunma kabiliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın batısındaki hava savunma sistemlerine yönelik saldırıyı tamamladığını duyurdu.

IDF, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ordunun İstihbarat Şubesi'nden gelen bilgiler doğrultusunda İsrail savaş uçaklarının "İran rejiminin batı İran'daki hava savunma sistemlerine karşı kapsamlı bir saldırıyı tamamladığını" bildirdi.

Açıklamada, operasyonun, devam eden çatışmalar süresince İran ve müttefiklerinin bölgedeki hava savunma kabiliyetlerini azaltmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğu belirtildi. Bu kapsamda "düzinelerce radar sistemi ve karadan havaya füze rampasının" imha edildiği aktarıldı.

IDF ayrıca, bu saldırıların İsrail Hava Kuvvetleri'ne hava sahasında daha geniş bir hareket serbestliği sağladığını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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