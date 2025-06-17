İsrail, İran'ın Füze Saldırısının Ardından Sığınaklardan Çıkılabileceğini Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın son füze saldırısının ardından kuzey bölgelerinde alarmlar çaldığını, ancak herhangi bir isabet olmadığını duyurdu. İran'ın füze saldırısının ardından İsrail'in hava savunma sistemleri etkili bir şekilde çalıştı. Çatışmaların başlamasından bu yana İsrail, İran'a geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'ın son füze saldırısının ardından İsrail ordusu kuzey bölgelerinde sığınaklardan çıkılabileceğini bildirirken herhangi bir isabet olmadığı paylaşıldı.

İsrail ordu sözcülüğü, İran'ın son füze saldırısının ardından alarmların çaldığı kuzey bölgelerinde sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı.

İsrail basınındaki haberlerde, İran'dan son salvoda üç füze atıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları önlediği aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralı ihbarı almadıklarını açıkladı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Sakallar gitti, yeni tarz geldi! Burak Özçivit'ten radikal değişim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza

Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.