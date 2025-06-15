İsrail, Tahran'ın Narmek Semtinde Sivil Bir Binaları Vurdu
İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Narmek semtinde bulunan bir sivil bina, İsrail tarafından hedef alındı. Saldırı sonrası binanın büyük oranda tahrip olduğu belirtildi, ancak can kaybı ve yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.
İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Narmek semtinde sivil bir bina İsrail tarafından vuruldu.
Tahran'ın Narmek semtinde saldırıya uğrayan binanın büyük oranda tahrip olduğu görüldü.
Saldırı sonucu can kaybı ve yaralı bilgisi henüz verilmedi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel