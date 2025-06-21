İsrail, İran'ın Ahvaz ve Mahşehr şehirlerine saldırdı

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İsrail'in güneybatıdaki Ahvaz ve Mahşehr şehirlerine yaptığı saldırılarda Devrim Muhafızları'na ait kışla ve karargahlar hedef alındı. Saldırıların 9. gününde gerçekleştiği bildiriliyor.

- İsrail'den Ahvaz ve Mahşehr şehirlerine saldırı

HUZİSTAN - İran medyası, İsrail'in güneybatıdaki Ahvaz ve Mahşehr'de Devrim Muhafızları'na ait kışla ve karargahları eş zamanlı hedef aldığını aktardı.

İsrail, İran'a saldırılarını 9'uncu günde sürdürüyor. İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti ile Mahşehr Limanı'nda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait kışla ve karargahlara eş zamanlı olarak saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, yoğun duman yükseldiği görüldü.

Irak sınırında bulunan Ahvaz, İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletinin başkenti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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