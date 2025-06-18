İsrail, İran ile Savaşta Sivillere Yönelik Kısıtlamaları Esnetti

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İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı, İran ile devam eden savaşın altıncı gününde sivillere yönelik uygulanan kısıtlamaların esnetildiğini açıkladı ve güvenlik durumunun kısmen kontrol altına alındığına dair işaretler olduğunu belirtti.

(ANKARA) İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı, İran ile devam eden savaşın altıncı gününde sivillere yönelik kısıtlamaların esnetildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, güvenli oda veya sığınak bulunan iş yerlerinde daha fazla kişi ofise dönebilecek; ayrıca 30 kişilik sınırlamayla kalabalık toplantı ve etkinliklere yeniden izin verilecek.

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarının başladığı ilk günlerde uygulanan daha sıkı tedbirlerin esnetildiğini açıkladı. Savaşın ilk günlerinde yalnızca kritik öneme sahip personelin fiziksel olarak çalışmasına izin verilmiş, tüm toplu etkinlikler yasaklanmıştı. İsrail İç Cephe Komutanlığı tarafından duyurulan yeni düzenleme, güvenlik durumunun kısmen kontrol altına alındığına dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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