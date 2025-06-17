İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genelkurmay Başkanını Vurdu

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran'da düzenlediği operasyonda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldüğünü açıkladı. Şadmani, İran'ın askeri stratejileri üzerinde doğrudan etkiye sahipti.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş uçaklarının Tahran'a düzenlediği operasyonda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genelkurmay Başkanı, en kıdemli askeri komutan ve İran Lideri Ali Hamaney'e en yakın isim olan Ali Şadmani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

IDF, İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş uçaklarının Tahran'ın merkezinde bir karargahı bombaladığını ve istihbarat bilgileri çerçevesinde, geçen hafta sonu göreve başlayan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genelkurmay Başkanı, en kıdemli askeri komutan ve İran Lideri Ali Hamaney'e en yakın isim olan Ali Şadmani'nin öldürüldüğünü bildirdi.

Şadmani, İran ve İsrail arasında gerçekleştirilen misilleme saldırıların başlangıcında İran Silahlı Kuvvetleri'nin komutasına atanmıştı. Bu görevi, İsrail'in 13 Haziran Cuma günü İran'a karşı başlattığı "Yükselen Aslan Operasyonu"nu kapsamında öldürülen selefi Alam Ali Raşid'den devralmıştı.

Şadmani'nin komuta ettiği "Hatemü'l-Enbiya" adıyla bilinen acil durum karargahı, İran'ın muharebe operasyonlarını yönetmek ve İran'a ait ateş planlarını onaylamakla görevliydi. Üst düzey görevleri kapsamında Şadmani, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı stratejileri üzerinde doğrudan etkiye sahipti. Raşid'in öldürülmesinden önce Şadmani, Hatemü'l-Enbiya Acil Durum Karargahı'nın ikinci komutanı ve İran Genelkurmay Başkanlığı'nın harekat dairesi başkanı olarak görev yapıyordu.

Batı medyasında yer alan haberlerde Şadmani'nin öldürülmesi, İran'ın üst düzey askeri komuta kademesine indirilen bir başka ağır darbe olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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