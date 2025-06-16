İsrail, İran Devlet Televizyonunu Hedef Aldı

İsrail, İran Devlet Televizyonunu Hedef Aldı
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İsrail'in İran'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırı tehdidinin ardından, İran'ın başkenti Tahran'daki devlet televizyonu binası vuruldu. Patlama, canlı yayında gerçekleşti ve stüdyoda ciddi hasara yol açtı.

İsrail, İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran'daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının devlet televizyonunda yayınlanan bir program sırasında gerçekleştiği görülüyor.

Kadın spikerin, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdiği canlı yayın sürerken düzenlenen saldırı, stüdyoda ciddi tahribata yol açtı.

Görüntülerde, patlama anı ve yayın akışının kesilmesi de yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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